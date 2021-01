Grande Fratello Vip 5, ospite inaspettato e molto desiderato (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alfonso Signorini avrebbe in serbo un asso nella manica da tirare fuori durante la puntata del GF Vip di venerdì 29 gennaio 2021. Di chi stiamo parlando? Di Walter Zenga che non entrerà come concorrente, ma, qualora ciò fosse vero, per avere un confronto con il figlio Andrea Zenga. Cosa potrebbe comportare tutto questo? GF Vip 2020, la notizia su Walter Zenga Stando a quanto emerso su tvblog, apprendiamo una notizia importante che farebbe riferimento alla puntata del GF Vip di venerdì 29 gennaio 2021. Ecco quello che si legge: “Secondo quanto trapela dal quartier generale del GF vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga – inoltre, la nota prosegue in questo modo – l’indimenticato portierone dell’Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 25 gennaio 2021) Alfonso Signorini avrebbe in serbo un asso nella manica da tirare fuori durante la puntata del GF Vip di venerdì 29 gennaio 2021. Di chi stiamo parlando? Di Walter Zenga che non entrerà come concorrente, ma, qualora ciò fosse vero, per avere un confronto con il figlio Andrea Zenga. Cosa potrebbe comportare tutto questo? GF Vip 2020, la notizia su Walter Zenga Stando a quanto emerso su tvblog, apprendiamo una notizia importante che farebbe riferimento alla puntata del GF Vip di venerdì 29 gennaio 2021. Ecco quello che si legge: “Secondo quanto trapela dal quartier generale del GF vip 5, entrerà nella casa pure Walter Zenga – inoltre, la nota prosegue in questo modo – l’indimenticato portierone dell’Inter e della Nazionale di calcio avrà un faccia a faccia con il figlio Andrea, rispondendo ad alcune sue affermazioni fatte nella casa tempo fa, a cui lui stesso ha risposto sui social ...

