Governo: Conte domani da Mattarella, Capo Stato pronto ad arbitrare crisi/Adnkronos (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) – A tredici giorni dall'incontro in cui lo invitò a uscire velocemente dalla situazione di incertezza e dopo altre due udienze per essere aggiornato sugli sviluppi della situazione all'interno della maggioranza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà nuovamente domani mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che si presenterà dimissionario. Prassi vuole che il Capo dello Stato prenda atto della decisione del premier e lo inviti a curare il disbrigo degli affari correnti.Attento ad evitare in queste due settimane ogni interferenza nelle dinamiche politico-istituzionali in atto, Mattarella si prepara ad entrare in campo, naturalmente vestendo i panni dell'arbitro già indossati nelle tre crisi

