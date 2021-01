Gli ex di Tommaso Zorzi tornano alla ribalta a Live non è la D’Urso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 non ha nascosto l’innamoramento per Francesco Oppini, ma fuori dalla casa il milanese avrà a che fare con altri presunti flirt. Kevin , il presunto flirt parla di Tommaso Tommaso Zorzi al GF Vip 5 non ha mai parlato di altri flirt recenti, a parte della storia con Iconize e altre avventure avute anni fa. Di recente, però, due ragazzi hanno recriminato una frequentazione con l’influencer poco prima che lui entrasse nella casa. Il primo era stato Luca Vismara, che aveva anche partecipato all’Isola dei Famosi, a parlare di una storia con Zorzi prima che lui partisse per Roma. Le parole di Vismara erano arrivate alle orecchie di Kevin, un altro ragazzo che aveva parlato di un flirt con Tommaso poco prima che lui ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 non ha nascosto l’innamoramento per Francesco Oppini, ma fuori dcasa il milanese avrà a che fare con altri presunti flirt. Kevin , il presunto flirt parla dial GF Vip 5 non ha mai parlato di altri flirt recenti, a parte della storia con Iconize e altre avventure avute anni fa. Di recente, però, due ragazzi hanno recriminato una frequentazione con l’influencer poco prima che lui entrasse nella casa. Il primo era stato Luca Vismara, che aveva anche partecipato all’Isola dei Famosi, a parlare di una storia conprima che lui partisse per Roma. Le parole di Vismara erano arrivate alle orecchie di Kevin, un altro ragazzo che aveva parlato di un flirt conpoco prima che lui ...

