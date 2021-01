Giulio Regeni, 5 anni senza: una verità (processuale) che ancora manca (Di lunedì 25 gennaio 2021) 25 gennaio del 2016 veniva rapito, poi torturato e ucciso, Giulio Regeni. Il dottorando italiano dell’Università di Cambridge, ritrovato nei pressi di una prigione dei Servizi Segreti egiziani, aspetta ancora la verità processuale riguardo la sua morte. La battaglia sociale ed etica viene portata avanti dai genitori, affranti dal dolore ma mai stanchi di lottare. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) 25 gennaio del 2016 veniva rapito, poi torturato e ucciso,. Il dottorando italiano dell’Università di Cambridge, ritrovato nei pressi di una prigione dei Servizi Segreti egiziani, aspettalariguardo la sua morte. La battaglia sociale ed etica viene portata avanti dai genitori, affranti dal dolore ma mai stanchi di lottare. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

