Gissi Cisl Scuola | “Perché mancano i dati sui contagi a scuola? Stop alla confusione sul rientro in classe” INTERVISTA

rosiellopier : RT @TecnicaScuola: Contratto scuola: le perplessità di Maddalena Gissi (Cisl Scuola) sull’atto di indirizzo - - TecnicaScuola : Contratto scuola: le perplessità di Maddalena Gissi (Cisl Scuola) sull’atto di indirizzo - - orizzontescuola : L’Emilia Romagna pensa a prolungare la scuola oltre metà giugno. Gissi (Cisl): “Idea interessante” -

Ultime Notizie dalla rete : Gissi Cisl

Orizzonte Scuola

Puglia, due nuove 'oasi blu' a Nardò e Ugento: 'Strumenti per la pesca sostenibile' Si tratta di due importanti iniziative che i comuni hanno stabilito e proposto, insieme con i pescatori locali, per ...“Magari, ci fosse già l’atto di indirizzo per l’apertura del tavolo contrattuale per il comparto scuola, università e ricerca”: è questo il commento di Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl ...