Giorno della Memoria: iniziative promosse dal Comune di Udine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le iniziative dedicate alla Shoah promosse dal Comune di Udine dal 25 al 29 gennaio 2021. Il programma: Lunedì 25 gennaio ore 18 diretta online sulla pagina Facebook dei Civici Musei e sul canale YouTube SBHUwebinar promosso dalla Parrocchia San Pio X di UdineMio fratello Sergio sotto le grinfie di Menghele, 1944Saluti istituzionali, interventi di Mario De Simone e Tiziana Menotti Martedì 26 gennaiopubblicazione video sul canale Eventi UDIMUS 23 giugno 1945 – Negli occhi e nel cuore la storia continua…Dialogo tra Valerio Marchi e Angelo Floramo citando le parole di Umbertina Gentilli, ultima testimone tra gli ebrei Udinesi scampati alla Shoah Mercoledì 27 gennaio ore 12 Cerimonia con deposizione di una corona d’alloro in viale della Vittoria, al monumento ai ... Leggi su udine20 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lededicate alla Shoahdaldidal 25 al 29 gennaio 2021. Il programma: Lunedì 25 gennaio ore 18 diretta online sulla pagina Facebook dei Civici Musei e sul canale YouTube SBHUwebinar promosso dalla Parrocchia San Pio X diMio fratello Sergio sotto le grinfie di Menghele, 1944Saluti istituzionali, interventi di Mario De Simone e Tiziana Menotti Martedì 26 gennaiopubblicazione video sul canale Eventi UDIMUS 23 giugno 1945 – Negli occhi e nel cuore la storia continua…Dialogo tra Valerio Marchi e Angelo Floramo citando le parole di Umbertina Gentilli, ultima testimone tra gli ebreisi scampati alla Shoah Mercoledì 27 gennaio ore 12 Cerimonia con deposizione di una corona d’alloro in vialeVittoria, al monumento ai ...

