GF Vip, Pierpaolo Pretelli ritrova mamma Margherita: lacrime e sorrisi (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo le tensioni delle ultime settimane, Pierpaolo Pretelli ritrova un componente della sua famiglia al Grande Fratello Vip: la madre Margerita. Le dichiarazioni della donna verso Giulia Salemi hanno mandato il figlio su tutte le furie. I due si ritrovano così nel giardino del Cucurio per un confronto. Pierpaolo Pretelli: polemiche ‘in famiglia’ Nella Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno finalmente trovato la pace. I due sono più complici che mai e, in giornata, baci, abbracci e coccole si sprecano come niente. Ma se tra le mura di Cinecittà regna l’armonia, è fuori dalla Casa che si sta scatenando la tempesta. Al centro delle tensioni sono i familiari del ragazzo, che nelle scorse settimane hanno preso voce in ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo le tensioni delle ultime settimane,un componente della sua famiglia al Grande Fratello Vip: la madre Margerita. Le dichiarazioni della donna verso Giulia Salemi hanno mandato il figlio su tutte le furie. I due sino così nel giardino del Cucurio per un confronto.: polemiche ‘in famiglia’ Nella Casa del Grande Fratello Vipe Giulia Salemi hanno finalmente trovato la pace. I due sono più complici che mai e, in giornata, baci, abbracci e coccole si sprecano come niente. Ma se tra le mura di Cinecittà regna l’armonia, è fuori dalla Casa che si sta scatenando la tempesta. Al centro delle tensioni sono i familiari del ragazzo, che nelle scorse settimane hanno preso voce in ...

zazoomblog : GF Vip Pierpaolo Pretelli ritrova mamma Margherita: lacrime e sorrisi - #Pierpaolo #Pretelli #ritrova #mamma - petrag_____ : RT @giuliadeluca31: Pierpaolo sta facendo il GF vip family. Non il GF vip di Pierpaolo #tzvip - giuliadeluca31 : Pierpaolo sta facendo il GF vip family. Non il GF vip di Pierpaolo #tzvip - elypier_ : RT @chiara2005: #gregorelli Pierpaolo e la sua collezione di quadri by Grande Fratello Vip 5. Stagione 1: Elisabetta Stagione 2: Giulia Sta… - eligreg5 : RT @chiara2005: #gregorelli Pierpaolo e la sua collezione di quadri by Grande Fratello Vip 5. Stagione 1: Elisabetta Stagione 2: Giulia Sta… -