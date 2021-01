Fai parte del personale ATA? Avanza in graduatoria con i corsi Eiform riconosciuti MIUR (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se fai parte del personale ATA, specialmente se sei Assistente Amministrativo, iscrivendoti ai corsi di Dattilografia + Pekit (riconosciuti e valutati MIUR) potrai acquisire punti 1,60. Il decreto ministeriale 716/2014 stabilisce infatti che l’attestazione per il corso di dattilografia (istituito da Ente pubblico) e alcune certificazioni informatiche rientrano tra i titoli utili per Avanzare in graduatoria ATA. COSA SONO? Il Corso L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Se faidel personale, specialmente se sei Assistente Amministrativo, iscrivendoti adi Dattilografia + Pekit (e valutati) potrai acquisire punti 1,60. Il decreto ministeriale 716/2014 stabilisce infatti che l’attestazione per il corso di dattilografia (istituito da Ente pubblico) e alcune certificazioni informatiche rientrano tra i titoli utili perre in graduatoria. COSA SONO? Il Corso L'articolo .

SkyItalia : “Fai la parte mia? E’ tosta eh…” #Speravodemorìprima la serie Sky Original su Francesco @Totti a marzo su Sky.… - curious_serpent : RT @p4zzeskamilan0: D: “io ci sarò per sempre,tu non fai parte solo della mia amicizia tu fai parte della mia famiglia” R: *sorride* ??#ros… - orizzontescuola : Fai parte del personale ATA? Avanza in graduatoria con i corsi Eiform riconosciuti MIUR - giulia60031200 : RT @P_Animalista: ?? Tesserati al Partito Animalista ?? In corso la Campagna di #Tesseramento2021 del PAI : ?? Fai Parte anche Tu del #Part… - JustMeSaraaaaa : RT @p4zzeskamilan0: D: “io ci sarò per sempre,tu non fai parte solo della mia amicizia tu fai parte della mia famiglia” R: *sorride* ??#ros… -

Ultime Notizie dalla rete : Fai parte Eletta con un movimento, lo lascia ma deve rispettare gli impegni economici VeronaSera Milan Femminile, Cordone: "Vittoria importantissima su un campo difficile, pensiamo partita per partita"

Davide Cordone, vice di mister Maurizio Ganz, è stato intervistato da Milan TV al termine di Florentia-Milan Femminile. Queste le sue dichiarazioni: “Vogliamo dedicare questa vittoria ...

L'oroscopo di domani 26 gennaio: Luna in sestile a Marte, Leone 'sottotono' (1^ parte)

L'Oroscopo di domani 26 gennaio è pronto ad analizzare insieme a voi lettori l'andamento riservato dagli astri alla giornata di martedì. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali in esclu ...

Davide Cordone, vice di mister Maurizio Ganz, è stato intervistato da Milan TV al termine di Florentia-Milan Femminile. Queste le sue dichiarazioni: “Vogliamo dedicare questa vittoria ...L'Oroscopo di domani 26 gennaio è pronto ad analizzare insieme a voi lettori l'andamento riservato dagli astri alla giornata di martedì. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali in esclu ...