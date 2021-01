Cristiano Ronaldo, il rumor: “Il suo amante è un modello bellissimo” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuove voci sul famoso calciatore della Juventus. Cristiano Ronaldo non è solo uno dei più famosi calciatori al mondo, ma è anche un influencer, un modello e un imprenditore. Sul conto del bel portoghese da tempo circolano rumor di tutti i tipi. Negli anni gli sono stati affibbiati flirt con decine di bellissime ragazze, ma anche con bellocci, come ad esempio un Badr Hari, un pugile olandese con origini marocchine. “Cristiano Ronaldo avrebbe organizzato di passare il capodanno insieme al suo presunto compagno, Badr Hari, il pugile con cui un mese fa è emerso che avrebbe una relazione amorosa. – riportava gay.it nel 2015 – La rivelazione viene dai soliti tabloid inglesi bene informati ed in questo caso dal Sun”. Adesso è Roberto Alessi su Libero a lanciare un rumor che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021) Nuove voci sul famoso calciatore della Juventus.non è solo uno dei più famosi calciatori al mondo, ma è anche un influencer, une un imprenditore. Sul conto del bel portoghese da tempo circolanodi tutti i tipi. Negli anni gli sono stati affibbiati flirt con decine di bellissime ragazze, ma anche con bellocci, come ad esempio un Badr Hari, un pugile olandese con origini marocchine. “avrebbe organizzato di passare il capodanno insieme al suo presunto compagno, Badr Hari, il pugile con cui un mese fa è emerso che avrebbe una relazione amorosa. – riportava gay.it nel 2015 – La rivelazione viene dai soliti tabloid inglesi bene informati ed in questo caso dal Sun”. Adesso è Roberto Alessi su Libero a lanciare unche ...

