Covid, la proposta di Musumeci: “Requisire i vaccini delle multinazionali” (Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – “Durante la prima fase della emergenza pandemica ai confini degli Stati si requisivano materie prime, mascherine e ventilatori. Oggi mi chiedo: perché non si pensa a requisire le fiale dei vaccini prodotte nei Paesi dell’Unione Europea? Non vorrei che, mentre oltreoceano il nuovo presidente Biden si dice pronto ai ‘poteri della guerra’ per la produzione dei vaccini, dalle parti nostre vi sia un atteggiamento remissivo nei confronti di multinazionali che non possono produrre da noi, firmare contratti con impegni precisi e poi, magari (ma spero non sia così!), vendere a prezzi maggiori dove meglio conviene. Requisire i vaccini delle multinazionali: è questo che gli italiani si aspettano“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Leggi su dire (Di lunedì 25 gennaio 2021) PALERMO – “Durante la prima fase della emergenza pandemica ai confini degli Stati si requisivano materie prime, mascherine e ventilatori. Oggi mi chiedo: perché non si pensa a requisire le fiale dei vaccini prodotte nei Paesi dell’Unione Europea? Non vorrei che, mentre oltreoceano il nuovo presidente Biden si dice pronto ai ‘poteri della guerra’ per la produzione dei vaccini, dalle parti nostre vi sia un atteggiamento remissivo nei confronti di multinazionali che non possono produrre da noi, firmare contratti con impegni precisi e poi, magari (ma spero non sia così!), vendere a prezzi maggiori dove meglio conviene. Requisire i vaccini delle multinazionali: è questo che gli italiani si aspettano“. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

SkyTG24 : 'Vaccini in base al Pil? Mi cadono le braccia', il sindaco di #Milano Sala risponde così alla proposta della vice p… - embonaccorso : @gustinicchi Non credo che questa proposta arrivi dai ristoratori. È il solito modo di creare degli spin! Queste po… - stateofmindwj : “Fare ciò che conta nei momenti di stress: una guida illustrata” - La guida proposta da Russ Harris per la gestione… - marco_berteotti : RT @EulaliaGrillo: Oggi alle 18.30 parliamo di #scuola sulla pagina facebook di @PossibilePadova che ringrazio per l’invito. Quale scuola i… - giornaleradiofm : Covid: Israele,chiuso una settimana l'aeroporto Ben Gurion: (ANSA) - TEL AVIV, 24 GEN - Il governo israeliano ha ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid proposta Covid: proposta delle Regioni, 4,5 miliardi per ristori dello sci Agenzia ANSA Covid Toscana, 526 nuovi e 6 i decessi / LIVE

Firenze, 25 gennaio 2021 - Nella giornata del 24 gennaio, i nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono stati 526. Il tasso dei nuovi positivi è salito dunque al 4,19%: sabato era al 3,5%. Sei i de ...

Shanghai ai massimi dal 2010 in attesa di Xi Jinping. Mega ipo a Hong Kong

L'Asia si sveglia con un sentiment positivo sui vaccini e il controllo della pandemia, mentre gli investitori attendono la Fed. Intanto una società di video online, Kuaishou Technology, mira a raccogl ...

Firenze, 25 gennaio 2021 - Nella giornata del 24 gennaio, i nuovi casi di Covid registrati in Toscana sono stati 526. Il tasso dei nuovi positivi è salito dunque al 4,19%: sabato era al 3,5%. Sei i de ...L'Asia si sveglia con un sentiment positivo sui vaccini e il controllo della pandemia, mentre gli investitori attendono la Fed. Intanto una società di video online, Kuaishou Technology, mira a raccogl ...