Conte al colle, ma quando? Settimana decisiva. Spaventa Di Maio pilota (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Crisi vorrebbe Conte al colle, il Premier dubita sulla nascita del suo terzo esecutivo: Spaventato dal pilota M5S. Giuseppe Conte (Facebook)Il Conte ter al momento è più una suggestione che una possibilità. Il premier in queste settimane ha fatto di tutto per non rimetter il suo mandato, a partire dall’operazione Italia 2023 che lo avrebbe visto a capo di un nuovo partito. Poi ha provato a portare dalla sua il sostegno del Maie, Movimento associativo italiani all’estero. Fino a rivolgersi all’ex alleato di Emma Bonino, oggi tornato in solitaria, Bruno Tabacci. Nel mezzo la parentesi Mastella. Tutta la vicenda legata ai responsabili, per intendersi. Strategia risultata goffa nei modi, vedi l’appello a Camera e Senato del premier che ha fruttato il sostegno di ... Leggi su chenews (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Crisi vorrebbeal, il Premier dubita sulla nascita del suo terzo esecutivo:to dalM5S. Giuseppe(Facebook)Ilter al momento è più una suggestione che una possibilità. Il premier in queste settimane ha fatto di tutto per non rimetter il suo mandato, a partire dall’operazione Italia 2023 che lo avrebbe visto a capo di un nuovo partito. Poi ha provato a portare dalla sua il sostegno del Maie, Movimento associativo italiani all’estero. Fino a rivolgersi all’ex alleato di Emma Bonino, oggi tornato in solitaria, Bruno Tabacci. Nel mezzo la parentesi Mastella. Tutta la vicenda legata ai responsabili, per intendersi. Strategia risultata goffa nei modi, vedi l’appello a Camera e Senato del premier che ha fruttato il sostegno di ...

