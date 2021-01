Ben Affleck: “Non interpreterò mai più supereroi. Sono vecchio ormai” (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’attore americano Ben Affleck ha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, annunciando quali saranno i ruoli che non vorrà più interpretare Ben Affleck è un noto attore americano. Nella sua carriera ha interpretato ruoli di ogni genere. Negli ultimi anni aveva interpretato in più di una pellicola il ruolo di Batman e per questo molti appassionati di cinema iniziavano a vederlo soltanto per ruoli del genere. In precedenza aveva recitato in tantissimi disaster-movie, che gli hanno regalato nel corso degli anni una fama mondiale. In questi film ha spesso interpretato la parte dell’eroe che aveva il compito di salvare il mondo. Foto: Getty ImagesPare però che il ruolo dell’eroe in grado di salvare il mondo non gli piaccia più. Questo suo cambiamento è emerso nel corso di una conversazione con Sacha Baron Cohen nel corso del suo show ‘Variety’, in onda ... Leggi su instanews (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’attore americano Benha rilasciato alcune dichiarazioni a Variety, annunciando quali saranno i ruoli che non vorrà più interpretare Benè un noto attore americano. Nella sua carriera ha interpretato ruoli di ogni genere. Negli ultimi anni aveva interpretato in più di una pellicola il ruolo di Batman e per questo molti appassionati di cinema iniziavano a vederlo soltanto per ruoli del genere. In precedenza aveva recitato in tantissimi disaster-movie, che gli hanno regalato nel corso degli anni una fama mondiale. In questi film ha spesso interpretato la parte dell’eroe che aveva il compito di salvare il mondo. Foto: Getty ImagesPare però che il ruolo dell’eroe in grado di salvare il mondo non gli piaccia più. Questo suo cambiamento è emerso nel corso di una conversazione con Sacha Baron Cohen nel corso del suo show ‘Variety’, in onda ...

L'attore ha rivelato di non sentirsi più tagliato per interpretare alcuni personaggi. E il motivo riguarda anche i suoi figli Ben Affleck ha dichiarato di non voler più girare film come Armageddon: «A ...

L'attrice, compagna di Ryan Gosling e mamma di due bambine, ha deciso di allontanarsi dai social per essere più attenta alle figlie. E poi Adele, che ha finalmente trovato un accordo con l'ex marito e ...

