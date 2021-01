Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro a “Live Non è la D’Urso”. Poi scoppia la pace (Di lunedì 25 gennaio 2021) Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, un nuovo confronto a “Live Non è la D’Urso”. Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si erano già scontrati nella trasmissione di Barbara D’Urso per via di un debito di 600euro che sembra l’ex stellina di Non è la Rai non abbia mai corrisposto all’hair stylist delle star, al secolo Federico Lauri. Antonella Mosetti ha ribadito la sua posizione: “Non ce l’ho con nessuno. Non mi piace il fatto che passi il messaggio che non ho pagato. Non è passata la carta, forse è finto il plafond . La riconoscenza, chiedo solo la riconoscenza, ti ho introdotto io nel ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 25 gennaio 2021), unconfronto a “Non è la”.si erano già scontrati nella trasmissione di Barbaraper via di un debito di 600euro che sembra l’ex stellina di Non è la Rai non abbia mai corrisposto all’hair stylist delle star, al secoloLauri.ha ribadito la sua posizione: “Non ce l’ho con nessuno. Non mi piace il fatto che passi il messaggio che non ho pagato. Non è passata la carta, forse è finto il plafond . La riconoscenza, chiedo solo la riconoscenza, ti ho introdotto io nel ...

