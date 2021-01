Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 10:30 (Di domenica 24 gennaio 2021) Viabilità DEL 24 GENNAIO 2021 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA Regione Lazio. AL MOMENTO LA CIRCOLazioNE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione RISULTA REGOLARE PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO METRO C RALLENTATA PER INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE PANTANO PER IL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE FORMIA-PONZA ORE 14,30, VENTOTENE – FORMIA ORE 15.00, PONZA – FORMIA ORE 16.00 E FORMIA-VENTOTENE ORE 16,00 UNITÀ VELOCE RICORDIAMO CHE OGGI E’ ATTIVO A Roma IL BLOCCO ECOLOGICO. DALLE 7:30 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 20:30 SARÀ VIETATO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 gennaio 2021)DEL 24 GENNAIOORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. AL MOMENTO LA CIRCONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARISULTA REGOLARE PER IL TRASPORTO METROFERROVIARIO SEGNALIAMO METRO C RALLENTATA PER INTERVENTO TECNICO ALLA STAZIONE PANTANO PER IL TRASPORTO MARITTIMO CAUSA CONDIZIONI METEO AVVERSE NON VERRANNO EFFETTUATE LE CORSE FORMIA-PONZA ORE 14,30, VENTOTENE – FORMIA ORE 15.00, PONZA – FORMIA ORE 16.00 E FORMIA-VENTOTENE ORE 16,00 UNITÀ VELOCE RICORDIAMO CHE OGGI E’ ATTIVO AIL BLOCCO ECOLOGICO. DALLE 7:30 ALLE 12:30 E DALLE 16:30 ALLE 20:30 SARÀ VIETATO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 09:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2021 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ? #Roma #incidente - Via Pontina Traffico rallentato tra via di Vallerano e Raccordo Anulare direzione centro città ??… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Via Pontina Traffico rallentato tra via di Vallerano e Raccordo Anulare direzione centro citt… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus: Boccia, 'entro stasera sfioreremo 500mila vaccinazioni' Affaritaliani.it