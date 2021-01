Tutti ci cascano nella bufala sul taglio di capelli di Ibrahimovic pelato | riguarda Mandzukic

Leggi su bufale

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ci stanno cascandorelativa aldidi. Il giocatore svedese, secondo alcune immagini che girano in rete, pare che oggi si sia presentato a Milanello rasato, magari per ironizzare con un noto produttore di videogame sul look di. Come molti appassionati sanno, l’attaccante croato appena arrivato al Milan è stato inserito in squadra in un titolo diffusissimo in Italia senza. Inevitabile questo tipo di richiamo per la presunta scelta di look dell’ex PSG. Forse Ibra ha voluto archiviare una volta per tutte un autunno complicato, caratterizzato dai tanti infortuni di cui vi abbiamo parlato anche sulle nostre pagine. Fatto sta che la storia deidi ...