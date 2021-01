Serena Enardu tragedia sfiorata | incendiata la sua auto | cosa è successo

Leggi su solonotizie24

(Di domenica 24 gennaio 2021) L’diè stata data alle fiamme nella serata di ieri. Ancora ignoti i colpevoli mentre indagano gli inquirenti di Quartu Sant’Elena. I fatti della serata di ieri Momenti di grande spavento nella serata di ieri per. Come riporta l’agenzia Ansa, verso le 22:30 è stata data alla fiamme l’– Lande Rover bianca – dell’ex protagonista de Il Grande Fratello Vip e Temptation Island. A portare gli inquirenti sulla pista della dolosità dell’atto, del liquido infiammabile trovato accanto alla stessae nei pressi del zona dove era stata parcheggiata. Tutto è avvenuto a Quartu Sant’Elena, a pochi metri dall’abitazione in cuivive. Qualcuno ha dunque dapprima versato liquido ...