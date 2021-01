Scossa di magnitudo 6 9 in Antartide | allerta tsunami E il Cile evacua la base per errore

(Di domenica 24 gennaio 2021) Un forte terremoto di6.9 si verificato in, vicino allana Eduardo Frei, che stata messa inzione per rischio. Il sisma stato registrato alle 20:36 ...

infoitinterno : TERREMOTO TONGA, scossa di magnitudo 5.6 a Nuku‘alofa, tutti i dettagli - ilmeteoit : #TERREMOTO #Territori di #REGNO #UNITO fuori #EU, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5 a #Elephant #Island. Ecco QUI i… - ilmeteoit : #TERREMOTO #Territori di #REGNO #UNITO fuori #EU, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 5.4 a #Elephant #Island. Ecco QUI… - CatamartMc : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO #Territori di #REGNO #UNITO fuori #EU, #VIOLENTISSIMA scossa di #Magnitudo 7 a #Elephant #Island. Ecco QUI i #DET… - ilmeteoit : #TERREMOTO #Territori di #REGNO #UNITO fuori #EU, #VIOLENTISSIMA scossa di #Magnitudo 7 a #Elephant #Island. Ecco Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa magnitudo

L’Ufficio nazionale di emergenza del ministero dell’Interno (Onemi) cileno ha lanciato sulla rete di telefonia cellulare un ordine d’evacuazione delle località costiere per pericolo tsunami che doveva ...Fortissima scossa di terremoto in Antartide che ha generato anche onde tsunami. Il sisma, di magnitudo 6,9, ha colpito sabato l'Oceano Antartico in aree che sono disabitate. La scossa ...