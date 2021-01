Sci di fondo | dominio Norvegia nella staffetta maschile a Lahti Bolshunov tenta di aggredire Maeki | Russia I squalificata

Leggi su oasport

(Di domenica 24 gennaio 2021)completo dellaancheche riguarda la Coppa del Mondo 2020-2021. I padroni dello sci disi confermano tali anche4×7.5 mista odierna, facendo loro la prova in (tempo). 1:07’56?8 il tempo del quartetto norvegese, composto da Paal Golberg, Emil Iversen, Sjur Roethe e Simen Hegstad Krueger, che precede di 40?9 Finlandia I (Perttu Hyvarinen, Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Joni). Al terzo posto non c’èI (Alexey Chervotkin, Evgeniy Belov, Denis Spitsov, Alexander) per squalifica, come vedremo, maII (Ilia Semikov, Ivan Yakimushkin, Andrey Melnichenko, Sergey Ustiugov). Dopo una prima frazione tutto sommato interlocutoria, ...