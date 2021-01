Papa Francesco, l’annuncio dal Vaticano fa preoccupare i fedeli (Di domenica 24 gennaio 2021) Papa Francesco, la notizia che giunge dal Vaticano fa allarmare i fedeli. Problemi di salute per Sua Santità e modifiche al calendario ecclesiastico. Nuovi piccoli problemi di salute per Papa Francesco. Sua Santità, infatti, stamattina sarà costretto a dare forfait a causa della stessa sciatalgia che lo aveva costretto al riposo già la sera della L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 24 gennaio 2021), la notizia che giunge dalfa allarmare i fedeli. Problemi di salute per Sua Santità e modifiche al calendario ecclesiastico. Nuovi piccoli problemi di salute per. Sua Santità, infatti, stamattina sarà costretto a dare forfait a causa della stessa sciatalgia che lo aveva costretto al riposo già la sera della L'articolo proviene da Inews.it.

