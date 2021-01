Mina Settembre, anticipazioni 24 gennaio: Mina e Domenico sempre più vicini (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutte le anticipazioni sui nuovi episodi della serie Mina Settembre, su Rai Uno, dalle ore 21.30 circa. Ecco cosa accadrà. Mina e i sospetti sull’amante del padre Un nuovo attesissimo appuntamento questa sera, domenica 24 gennaio, con la serie Rai Mina Settembre, su Rai Uno dalle ore 21.30 circa. Dove eravamo rimasti? Nel quarto episodio, Mina, oltre ai problemi sul lavoro, ha dovuto affrontare i segreti con gli uomini della sua vita. Suo padre Vittorio nascondeva una foto nel suo studio di una donna sconosciuta, ma la foto è misteriosamente scomparsa. Claudio, suo ex marito, che l’ha tradita, si rifà sempre più avanti, convinto di poter rimettere le ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tutte lesui nuovi episodi della serie, su Rai Uno, dalle ore 21.30 circa. Ecco cosa accadrà.e i sospetti sull’amante del padre Un nuovo attesissimo appuntamento questa sera, domenica 24, con la serie Rai, su Rai Uno dalle ore 21.30 circa. Dove eravamo rimasti? Nel quarto episodio,, oltre ai problemi sul lavoro, ha dovuto affrontare i segreti con gli uomini della sua vita. Suo padre Vittorio nascondeva una foto nel suo studio di una donna sconosciuta, ma la foto è misteriosamente scomparsa. Claudio, suo ex marito, che l’ha tradita, si rifàpiù avanti, convinto di poter rimettere le ...

