LIVE Biathlon, Mass start Anterselva in DIRETTA: Lukas Hofer in testa dopo il primo poligono (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 Interessante capire la tattica di gara di Boe e Hofer in questo secondo giro, proveranno a spingere o si concentreranno sul poligono? 15.14 Anche Bionaz con lo zero, in top 10 con 8? di ritardo! Grande Italia sin qui. 15.13 Sbagliano Dale, Tarjei Boe e Christiansen, mentre Hofer addirittura esce in testa da questa prima serie! 15.11 Un primo giro decisamente interlocutorio sta per chiudersi, con gli atleti che entrano compatti al primo poligono. 15.09 Hofer in scioltezza tiene la quinta/sesta piazza , Bionaz in fondo durante la salita della malga Huber. 15.08 Non si forza e il plotone rimane molto compatto in questa prima fase, anche Bionaz comodamente a centro ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15 Interessante capire la tattica di gara di Boe ein questo secondo giro, proveranno a spingere o si concentreranno sul? 15.14 Anche Bionaz con lo zero, in top 10 con 8? di ritardo! Grande Italia sin qui. 15.13 Sbagliano Dale, Tarjei Boe e Christiansen, mentreaddirittura esce inda questa prima serie! 15.11 Ungiro decisamente interlocutorio sta per chiudersi, con gli atleti che entrano compatti al. 15.09in scioltezza tiene la quinta/sesta piazza , Bionaz in fondo durante la salita della malga Huber. 15.08 Non si forza e il plotone rimane molto compatto in questa prima fase, anche Bionaz comodamente a centro ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Anterselva per la Mass Start maschile: Hofer vuole sfatare il tabù podio, esordio nel format per Bionaz #24Gennaio… - neveitalia : LIVE da Anterselva per la Mass Start maschile: Hofer vuole sfatare il tabù podio, esordio nel format per Bionaz… - flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Seguite con noi la staffetta femminile di Anterselva: sulle nevi di casa Vittozzi e Wierer vogliono trascinare… - zazoomblog : LIVE Biathlon Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: Wierer e Vittozzi vogliono riscattarsi dopo la mass start… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Seguite con noi la staffetta femminile di Anterselva: sulle nevi di casa Vittozzi e Wierer vogliono… -