Il post – partita di Inzaghi e De Zerbi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 gennaio 2021) Neldi Lazio – Sassuolo,e Dehanno analizzato il match. La gara che è terminata 2-1 ha portato ai biancocelesti tre punti importanti per continuare la loro corsa verso la zona europea. La formazione neroverde ha invece, per oggi, arrestato la propria corsa. Lazio – Sassuolo: 2-1 al 90esimo minuto Il: “Vittoria? Vogliamo continuare così” Simoneal termine di Lazio – Sassuolo, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “È la quinta vittoria consecutiva, vogliamo continuare, eravamo in grande emergenza anche stasera ma i ragazzi sono straordinari. Non era facile, affrontavamo una squadra forte, avevamo giocato alle 21.15 di giovedì col Parma, il campionato è durissimo e lo sappiamo. ...