Genoa Cagliari diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita (Di domenica 24 gennaio 2021) della 19 esima giornata di Serie A Tim. Una domenica ricca di calcio, questa del 24 gennaio 2021. In scena la 19 esima giornata di Serie A Tim: tra le gare delle ore 15.00 c’è anche Genoa Cagliari. Al Marassi si giocherà una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 24 gennaio 2021) della 19 esima giornata di Serie A Tim. Una domenica ricca di calcio, questa del 24 gennaio 2021. In scena la 19 esima giornata di Serie A Tim: tra le gare delle ore 15.00 c’è anche. Al Marassi si giocherà una L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - GiuseppeSeci : RT @pianetagenoa: I titoli dei quotidiani sportivi su Genoa-Cagliari: la carica di Ballardini alla squadra - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: I titoli dei quotidiani sportivi su Genoa-Cagliari: la carica di Ballardini alla squadra - - infoitsport : Genoa-Cagliari, la lista dei convocati: torna Scamacca, fuori Lerager - ECDTuto : Hoy #SerieA????? | Jornada 19 Genoa vs Cagliari Hellas vs Napoli Lazio vs Sassuolo Parma vs Sampdoria Juventus vs Bologna -