Cosa può succedere allo spread con il rischio elezioni (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo aver raggiunto i minimi da 5 anni, venerdì 8 gennaio era a quota 105, con lo scoppio della crisi di governo lo spread ha invertito la sua tendenza. Venerdì ha chiuso a 124 punti, anche a causa del giudizio di Moody’s: l’agenzia di rating ha espresso dubbi su un utilizzo efficace e tempestivo delle risorse europee in caso di una prolungata crisi politica. Ma Cosa può succedere allo spread nelle prossime settimane? La prospettiva di tornare al voto è sicuramente la più preoccupante per l’andamento dei mercati. Secondo un recente report della banca svizzera UBS, in caso di elezioni anticipate lo spread potrebbe tornare verso quota 200 punti base e un eventuale aumento degli acquisti da parte della BCE non basterebbe a fermare la salita. Le prospettive di un nuovo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo aver raggiunto i minimi da 5 anni, venerdì 8 gennaio era a quota 105, con lo scoppio della crisi di governo loha invertito la sua tendenza. Venerdì ha chiuso a 124 punti, anche a causa del giudizio di Moody’s: l’agenzia di rating ha espresso dubbi su un utilizzo efficace e tempestivo delle risorse europee in caso di una prolungata crisi politica. Mapuònelle prossime settimane? La prospettiva di tornare al voto è sicuramente la più preoccupante per l’andamento dei mercati. Secondo un recente report della banca svizzera UBS, in caso dianticipate lopotrebbe tornare verso quota 200 punti base e un eventuale aumento degli acquisti da parte della BCE non basterebbe a fermare la salita. Le prospettive di un nuovo ...

