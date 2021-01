Città Aperta: Bando Periferie, ripartire dal Consiglio Comunale (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del coordinamento della associazione Città Aperta, sottoscritto dai Consiglieri Comunali Italo Di Dio e Delia Delli Carri. “È sconcertante la superficialità, per non dire la poca trasparenza, con cui si continua a gestire la programmazione di un intervento, per giunta su un’area nodale della Città, che, per come pensato, è destinato a riverberare i suoi effetti negativi su funzioni vitali dell’assetto urbano come il trasporto scolastico, il commercio, della intera area di Piazza Risorgimento e del Terminal. Ormai pare evidente, che la sistemazione della intera area dell’ex collegio La Salle, proposto dalla Lumode, inserito nei progetti di trasformazione previsti nel Bando Periferie tra quelli proposti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del coordinamento della associazione, sottoscritto dai Consiglieri Comunali Italo Di Dio e Delia Delli Carri. “È sconcertante la superficialità, per non dire la poca trasparenza, con cui si continua a gestire la programmazione di un intervento, per giunta su un’area nodale della, che, per come pensato, è destinato a riverberare i suoi effetti negativi su funzioni vitali dell’assetto urbano come il trasporto scolastico, il commercio, della intera area di Piazza Risorgimento e del Terminal. Ormai pare evidente, che la sistemazione della intera area dell’ex collegio La Salle, proposto dalla Lumode, inserito nei progetti di trasformazione previsti neltra quelli proposti ...

SkyTG24 : #Milano dice stop al fumo all'aria aperta: in città entra in vigore il divieto di fumo alle fermate dei mezzi pubbl… - ottopagine : Città Aperta: «Bando periferie: si porti caso in consiglio» #Benevento - Microburst0 : RT @ultimenotizie: Da oggi a #Milano è vietato fumare all'aria aperta in alcune zone della città, dalle fermate dei mezzi pubblici, ai parc… - BastaLucy : ...per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà lunga e difficile... ma arriveremo e… - __RNF__ : @carlomio77 @Blackrunner9 A15km dalla città, sopra un colle con solo una strada a sterro, in aperta campagna. Arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Città Aperta Coronavirus: in provincia Milano 373 nuovi casi di cui 163 in città Affaritaliani.it