C’è Posta per Te, “Ti do una corda e impiccati”: la signora Graziella perde le staffe e zittisce Maria De Filippi (Di domenica 24 gennaio 2021) Scintille in studio a C’è Posta per Te. È successo nel corso dell’ultima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: tra le storie protagoniste della serata c’era quella di Lisa, che ha invitato il padre Salvatore per riconciliarsi e recuperare il rapporto perduto. L’uomo però, si è fatto accompagnare dalla seconda moglie, la signora Graziella: è iniziata così una lite furibonda tra le due donne, con Lisa che la accusava di averla sempre trattata male, preferendole la figlia naturale Claudia. Al che, la signora Graziella è sbottata, spiazzando Maria De Filippi: “Ho registrato tutto, chiamate, messaggi… Maria ora te li faccio vedere. Un giorno mi ha detto ‘Ti do una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Scintille in studio a C’èper Te. È successo nel corso dell’ultima puntata dello show del sabato sera di Canale 5 condotto daDe: tra le storie protagoniste della serata c’era quella di Lisa, che ha invitato il padre Salvatore per riconciliarsi e recuperare il rapporto perduto. L’uomo però, si è fatto accompagnare dalla seconda moglie, la: è iniziata così una lite furibonda tra le due donne, con Lisa che la accusava di averla sempre trattata male, preferendole la figlia naturale Claudia. Al che, laè sbottata, spiazzandoDe: “Ho registrato tutto, chiamate, messaggi…ora te li faccio vedere. Un giorno mi ha detto ‘Ti do una ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - Ted0foro : @mariposa034 @donnadimezzo In questo caso doveva solo stare allo sfottò, non c'era nulla di cui scusarsi. La facce… - Can_paraguay : RT @CYLatamSupport: C'è Posta per Te #CanYaman Parte 1 - rinikamisty13 : RT @CanYamanNews: C’è Posta per Te?????? ? #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera