Caccamo La diciassettene Roberta Siragusa è stata uccisa dal fidanzato Pietro Morreale

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 24 gennaio 2021), popoloso centro della provincia di Palermo, è sotto choc.erano molto conosciuti in Paese. Su Facebook i post che raccontano le loro storie di ragazzi, con tanti sogni e speranze. In uno degli ultimi messaggi, lei aveva postato una sua foto mentre fa un selfie. Il sindaco di, Nicasio Di Cola, dichiara. “Sono stato a casa della ragazza trovata nel burrone, ho incontrato i genitori. Per la nostra comunità è un giorno tristissimo. Questa notizia ha sconvolto tutti. Conosco entrambe le famiglie. Sono tutte e due dedite al lavoro e i genitori hanno sacrificato tutta la loro vita per far crescere in modo onesto e leale i loro figli”. “non sarà dimenticata a– prosegue Nicasio Di Cola – e il 24 gennaio resterà ...