Basket, Serie A2 2020/2021: Orzinuovi e Capo d’Orlando non si fermano, Forlì super (Di domenica 24 gennaio 2021) La quattordicesima giornata della Serie A2 di Basket 2020/2021 ha regalato grandi emozioni, sia nel girone Rosso che in quello Verde. Affermazioni casalinghe di Ferrara, Pistoia e Scafati, ai danni rispettivamente di Roma (80-73), Chieti (86-74) e Latina (84-71). Da evidenziare la prestazione del ferrarese Hasbrouck, fautore di 20 punti personali e protagonista della vittoria contro l’EuroBasket. Vittorie esterne di Forlì e Ravenna, per quanto riguarda il girone Rosso, arrivate contro Baltur Cento (54-72) e Rieti (91-96). Successo ai supplementari per i romagnoli, trascinati dalle gesta offensive di Denegri-Givens, autori di 53 punti totali. Girone Verde caratterizzato dal successo interno di Capo d’Orlando su Mantova, arrivato all’overtime per ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) La quattordicesima giornata dellaA2 diha regalato grandi emozioni, sia nel girone Rosso che in quello Verde. Affermazioni casalinghe di Ferrara, Pistoia e Scafati, ai danni rispettivamente di Roma (80-73), Chieti (86-74) e Latina (84-71). Da evidenziare la prestazione del ferrarese Hasbrouck, fautore di 20 punti personali e protagonista della vittoria contro l’Euro. Vittorie esterne die Ravenna, per quanto riguarda il girone Rosso, arrivate contro Baltur Cento (54-72) e Rieti (91-96). Successo ai supplementari per i romagnoli, trascinati dalle gesta offensive di Denegri-Givens, autori di 53 punti totali. Girone Verde caratterizzato dal successo interno disu Mantova, arrivato all’overtime per ...

zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 82-103 Serie A basket in DIRETTA: il Banco passa all’Allianz Dome con 28 punti di Marco… - princigallomich : BASKET SERIE A2 – I RISULTATI, LE CLASSIFICHE AGGIORNATE E IL PROSSIMO TURNO. IL PUNTO SUL CAMPIONATO - infoitsport : Treviso-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket - infoitsport : LIVE Treviso-Olimpia Milano 75-75, Serie A basket in DIRETTA: non si sblocca l'equilibrio a 5 dalla fine - infoitsport : LIVE Treviso-Olimpia Milano 77-82, Serie A basket in DIRETTA: LeDay e Rodriguez danno la vittoria a Milano -