Xbox Series X/S: gli sviluppatori di Hitman 3 entusiasti della console (Di sabato 23 gennaio 2021) Hitman 3, l'ultima avventura dell'Agente 47, sta riscuotendo un buon successo fra i fan, specialmente fra coloro in possesso di una console next-gen PlayStation 5 e Xbox Series X, i quali possono contare su performance e comparto grafico di elevato livello. In un'intervista con il sito ufficiale Xbox Wire, il CTO di IO Interactive, Maurizio de Pascale, ne ha approfittato per lodare Xbox Series X, sostenendo come la nuova potenza garantita dalla console Microsoft risulti essenziale per un'esperienza di gioco fluida e senza compromessi: "La potenza della nuova Xbox ci permette di ricreare a schermo la stessa esperienza che avevamo previsto in origine per i nostri giochi, senza compromessi o vincoli derivati dalla ... Leggi su eurogamer (Di sabato 23 gennaio 2021)3, l'ultima avventura dell'Agente 47, sta riscuotendo un buon successo fra i fan, specialmente fra coloro in possesso di unanext-gen PlayStation 5 eX, i quali possono contare su performance e comparto grafico di elevato livello. In un'intervista con il sito ufficialeWire, il CTO di IO Interactive, Maurizio de Pascale, ne ha approfittato per lodareX, sostenendo come la nuova potenza garantita dallaMicrosoft risulti essenziale per un'esperienza di gioco fluida e senza compromessi: "La potenzanuovaci permette di ricreare a schermo la stessa esperienza che avevamo previsto in origine per i nostri giochi, senza compromessi o vincoli derivati dalla ...

Gamestormit : ? Ride 4 è ora disponibile su PS5 e Xbox Series X ?? - IGNitalia : Dopo le polemiche delle ultime ore, Microsoft cambia idea e conferma che non ci saranno aumenti per #XboxLiveGold:… - offertenonstop : ?? FIFA 21 - Xbox One - Version Xbox Series X incluse ?? Prezzo attuale: 44.4€ ? Prezzo precedente: 69.99€ ?? Stai ris… - xbox_series : @Nicco2D @RpgBox77 si assolutamente non avra' mai concorrenza da questo punto di vista nun se batte - xbox_series : @Nicco2D @RpgBox77 fra qualche mese il valore del pass per cosa offerta andra' vicino al raddoppio gia' ora e' un must have -