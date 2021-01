(Di sabato 23 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport racconta oggi di un gol chee l’Inter hanno messo a segno lontano dai campi di calcio grazie all’assist di Angelo Palmisano Svetomir, un ragazzo di 13 anni bulgaro che da 4 anni è stato adottato da una famiglia di Alberobello. Grande tifoso nerazzurro e di, Angelo ha però qualche problema di adattamento a causa di alcuni episodi di, il padre gli racconta di quandofu vittima dei buu razzisti a Cagliari. Angelo non lo dimentica più e quando la scuola, la Secondaria di I Grado «I.C. Morea – Tinelli», fa partire un concorso dal titolo «Io ringraziare desidero» con l’idea che i ragazzi abbraccino virtualmente una persona, magari anche famosa, per dirle grazie spiegandone il motivo, Angelo vuole abbracciare. Si mette ...

napolista : Un ragazzino scrive a #Lukaku per condividere i sui problemi di discriminazione, Romelu risponde Angelo, 13 anni,… - AsoiafE : @Moonlightshad1 19 anni a difendere gli islamici. Ma c'è il ragazzino fascistello che scrive al pc che forse vuole… - Guerne : @laprovinciacr “Centrata” riferito ad una signora anziana investita soltanto se scrive un ragazzino di 15 anni. Ma forse neanche. - clawin8 : @sergiodesiena Ma davvero quel che scrive la gente ti tocca? Eppure non sembri un ragazzino dalla foto. Lascia che… - SecondaLa : @isabellaisola3 @opinione_reale È un ragazzino psicopatico che scrive cose senza senso. Segnalato e bloccato. -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzino scrive

ilnapolista

"Se ho imparato qualcosa, è che non esiste la vita giusta o la vita sbagliata, che non esiste tempo sprecato, se uno vive - dice la 19enne -. Proprio questa pandemia mi ha spinta a crescere e ad aprir ...Angelo, 13 anni, rumeno, vive ad Alberobello da 4, ma non è sempre facile, così quando il padre gli racconta dei buu subiti da Lukaku scrive al suo idolo ...