Tensione tra polizia e studenti al Liceo Kant di Roma (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Attimi di tensione al liceo classico e linguistico Kant, in zona Torpignattara, a Roma, durante l’occupazione studentesca iniziata poco fa. In un video che circola tra gli studenti si vedono alcuni agenti in borghese a contatto con un giovane che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, “stava apponendo la catena alla porta d’ingresso”. AVANTI CON L’OCCUPAZIONE PER ALMENO SETTE GIORNI Leggi su dire (Di sabato 23 gennaio 2021) ROMA – Attimi di tensione al liceo classico e linguistico Kant, in zona Torpignattara, a Roma, durante l’occupazione studentesca iniziata poco fa. In un video che circola tra gli studenti si vedono alcuni agenti in borghese a contatto con un giovane che, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, “stava apponendo la catena alla porta d’ingresso”. AVANTI CON L’OCCUPAZIONE PER ALMENO SETTE GIORNI

capuanogio : Secondo @marca non c'è alcuna tensione tra #Inter e #RealMadrid per il pagamento della prima rata di #Hakimi. Fonti… - seesawing_ : la tensione sessuale tra a me e studiare solo che sono asessuale - egenietta : RT @robertacrown: Raga c'è troppa tensione sessuale queste tra un po' scopano davanti a tutt'Italia #rosmello - robertacrown : Raga c'è troppa tensione sessuale queste tra un po' scopano davanti a tutt'Italia #rosmello - beellarkee : RT @nervousMarika: comunque Sam è un cuoricino di panna però, la tensione tra Riven e Musa >>>> #FATENetflix -