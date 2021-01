Tensione Real Madrid-Inter per Hakimi, smentita ufficiale: il comunicato (Di sabato 23 gennaio 2021) Il calciomercato dell’Inter si è bloccato a causa delle difficoltà finanziarie dovute al Covid. Il Real Madrid deve ancora ricevere la prima tranche per Hakimi. Sembravano esserci della tensioni tra il Real Madrid di Florentino Perez e l’Inter. Nelle ultime settimane, infatti, sembrava essere scoppiato un caso relativo al mancato pagamento della prima tranche del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Il calciomercato dell’si è bloccato a causa delle difficoltà finanziarie dovute al Covid. Ildeve ancora ricevere la prima tranche per. Sembravano esserci della tensioni tra ildi Florentino Perez e l’. Nelle ultime settimane, infatti, sembrava essere scoppiato un caso relativo al mancato pagamento della prima tranche del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

