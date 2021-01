SSC Napoli asta – In palio la maglia di Manolas del match Inter – Napoli (Di sabato 23 gennaio 2021) Il sito ufficiale dell’SSC Napoli da il via ad un’asta che mette in palio la maglia di Manolas, indossata durante il match Inter – Napoli. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 23 gennaio 2021) Il sito ufficiale dell’SSCda il via ad un’che mette inladi, indossata durante il. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Manolas dur… - sscnapoli : ?? | La SSC Napoli ringrazia il Professor Giuseppe Portella e il Professor Gianluca De Fazio per il lavoro svolto du… - zielulife2 : La AS Roma 2020/21 più presa a male della SSC Napoli 2019/20. Incredibile! - GoldelNapoli : “SSC Napoli Charity”, all’asta la maglia di Manolas - MundoNapoli : SSC Napoli Charity: in palio la maglia gara di Manolas -