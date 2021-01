Sondaggi, Renzi resta ultimo in classifica per indice di gradimento tra i leader. In crescita l’apprezzamento per il governo, stabile Conte (Di sabato 23 gennaio 2021) Sembra che la crisi non gli abbia portato grande popolarità, anche perché i cittadini che ammettono di non averne capito le ragioni sono ben il 42% e uno su due si riconosce maggiormente nelle argomentazioni del premer. Così secondo l’ultimo Sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera, il leader di Italia Viva Matteo Renzi resta ultimo in classifica tra i leader per indice di gradimento degli italiani. Mentre quello del governo (51) è aumentato di due punti in una settimana mentre quello del Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, si mantiene stabile a 56. Secondo l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli, ad aumentare è anche il gradimento del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) Sembra che la crisi non gli abbia portato grande popolarità, anche perché i cittadini che ammettono di non averne capito le ragioni sono ben il 42% e uno su due si riconosce maggiormente nelle argomentazioni del premer. Così secondo l’o di Ipsos per il Corriere della Sera, ildi Italia Viva Matteointra iperdidegli italiani. Mentre quello del(51) è aumentato di due punti in una settimana mentre quello del Presidente del consiglio, Giuseppe, si mantienea 56. Secondo l’istituto guidato da Nando Pagnoncelli, ad aumentare è anche ildel ...

fanpage : La #crisidigoverno non ha giovato a Matteo Renzi, Italia Viva perde consensi - fattoquotidiano : Matteo Renzi ha sbagliato a provocare la crisi di governo: lo pensa la maggior parte degli italiani. Ecco il giudiz… - HuffPostItalia : Sondaggi: Renzi cala. Gli italiani pensano agisca per interesse. Italia viva al 2,4% - Mariell81093028 : Calenda fa il suo gioco, continua ad attaccare Renzi, i giornali con i sondaggi gli danno un grande aiuto che non d… - Noovyis : (Sondaggi, Renzi resta ultimo in classifica per indice di gradimento tra i leader. In crescita l’apprezzamento per… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Renzi Sondaggi elettorali, Renzi paga la crisi di governo: Italia Viva crolla e scende sotto il 3% Fanpage.it Governo, Conte pronto a ter per attirare i "costruttori"

Il premier Conte sarebbe pronto alla sfida in Aula sulla relazione-Bonafede se non riuscisse a trovare senatori disposti a sostenere il governo.

Crisi di governo, alla fine "cascheremo" nelle elezioni anticipate

Non è possibile prevedere come finirà la crisi di governo. Essa non si è neppure formalmente aperta, anzi il governo in carica ha una maggioranza in entrambi i rami del ...

Il premier Conte sarebbe pronto alla sfida in Aula sulla relazione-Bonafede se non riuscisse a trovare senatori disposti a sostenere il governo.Non è possibile prevedere come finirà la crisi di governo. Essa non si è neppure formalmente aperta, anzi il governo in carica ha una maggioranza in entrambi i rami del ...