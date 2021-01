(Di sabato 23 gennaio 2021) Che. A Trieste parde la partita che vale un quadriennio dall'13 - 10 e resta fuori daidi. Promosse in semifinale le ungheresi e poco prima nell'altra ...

ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ? Il #Setterosa resta a casa! È una sentenza durissima quella che emerge dal torneo preolimpico di #pallanuoto. Le ragaz… - toMMilanello : ? Il #Setterosa resta a casa! È una sentenza durissima quella che emerge dal torneo preolimpico di #pallanuoto. Le… - MauroZammuto : RT @Gazzetta_it: #Pallanuoto, #Setterosa, che peccato: l’#Ungheria si prende i Giochi di #Tokyo - Gazzetta_it : #Pallanuoto, #Setterosa, che peccato: l’#Ungheria si prende i Giochi di #Tokyo - ElisaDellAcqua1 : Io avevo letto che ormai è stata cancellata #Tokyo2020 e #Tokyo2021 ma leggo ancora di un preolimpico di pallanuoto… -

Ultime Notizie dalla rete : Setterosa che

La Gazzetta dello Sport

Falsa partenza e match sempre all’inseguimento per le azzurre nella partita decisiva del torneo di qualificazione olimpica a Trieste ...Le magiare vincono 13-10 il match-spareggio contro l'Italia e staccano il pass per Tokyo. Due rigori falliti per le azzurre ...