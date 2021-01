Serie C, girone C: il Monopoli travolge 4-2 la Juve Stabia in rimonta. La classifica aggiornata (Di sabato 23 gennaio 2021) Ventesima giornata di Serie C (girone C).Nel primo anticipo del sabato il Monopoli ha travolto in rimonta per 4-2 la Juve Stabia che dunque resta al decimo posto e di conseguenza sotto il Palermo. Dopo il doppio vantaggio firmato dalla Vespe con Orlando e Berardocco tra il 5ì e il 9', i padroni di casa hanno preso le redini della gara e l'hanno pareggiata con le reti di Starita e Paolucci tra il 38' e il 46'. Tra l'85' e il 90' ecco anche gli altri due gol che chiudono definitivamente la gara: a segno prima Bunino e poi ancora Starita.RISULTATIMonopoli-Juve Stabia 4-2Catanzaro-Potenza (ore 17,30)classificaTernana 46**Bari 38**Avellino 31 **Catania 30**Teramo 28**Catanzaro 28***Foggia 28**Turris 27**Palermo ... Leggi su mediagol (Di sabato 23 gennaio 2021) Ventesima giornata diC (C).Nel primo anticipo del sabato ilha travolto inper 4-2 lache dunque resta al decimo posto e di conseguenza sotto il Palermo. Dopo il doppio vantaggio firmato dalla Vespe con Orlando e Berardocco tra il 5ì e il 9', i padroni di casa hanno preso le redini della gara e l'hanno pareggiata con le reti di Starita e Paolucci tra il 38' e il 46'. Tra l'85' e il 90' ecco anche gli altri due gol che chiudono definitivamente la gara: a segno prima Bunino e poi ancora Starita.RISULTATI4-2Catanzaro-Potenza (ore 17,30)Ternana 46**Bari 38**Avellino 31 **Catania 30**Teramo 28**Catanzaro 28***Foggia 28**Turris 27**Palermo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie girone Risultati live e classifica Serie D - Girone F giornata 13 (in aggiornamento) Tuttocampo Zironelli: “Fattore campo non esiste quest’anno. Non abbiamo fatto nulla, serve più tigna”

Conferenza stampa del tecnico della Samb (per noi di OggiSport-IlMartino c’era Federico Principi, questo il suo articolo) “Con il Padova mi piangeva il cuore di non poter utilizzare tutta la rosa, sia ...

Livorno-Albinoleffe, Forfait di Cori: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Livorno ed Albinoleffe, in campo all'Armando Picchi a partire dalle 17.30 (LIVEMATCH su Tuttoc.com), per la 20^ giornata del girone A di serie C.

