(Di sabato 23 gennaio 2021) L'ultimadi andata è iniziata ieri con Benevento-Torino e prosegue oggi con Milan e Inter in contemporanea contro Atalanta e Udinese

Gazzetta_it : #Ibra fa 600 partite: dal Malmoe al #Milan, tutto sull’infinito #Zlatan - SerieA : È tutto dalla 18ª giornata #SerieATIM. Di seguito i risultati delle 10 partite ???? Scarica l'App ufficiale di Lega… - OptaPaolo : 19 - Il @acmilan ha eguagliato la striscia più lunga di partite esterne in gol nella sua storia in Serie A: 19 gare… - Paroladeltifoso : Serie A, le partite di oggi: quando e dove vederle - ilpost : Serie A, le partite della 19ª giornata e dove vederle -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite

Sky Sport

Probabili formazioni Roma Spezia: le quote del match. Analizziamo le scelte degli allenatori per la sfida di oggi pomeriggio, nella 19^ giornata di Serie A.La 19ª giornata della Serie B continua oggi con sei partite e il derby veneto tra Venezia e Cittadella in attesa di Lecce-Empoli di domani.