Regione | «Medie in classe da lunedì Trasporto pubblico | procedure attivate»

(Di sabato 23 gennaio 2021) Il presidente Fontana: «Già dale scuolein presenza. Quelle secondarie di secondo grado potranno riprendere le lezioni in presenza secondo l’organizzazione stabilita nei piani operativi delle Prefetture. I dati? Sempre corretti». L’assessore Sala: «Abbiamo già contattato le agenzie delLocale per sollecitarle alla rapida attuazione dei Piani Operativi».

MicCelozzi : Avete aperto le Scuole? Bene, chiudetele. Le avete chiuse? bene riapritele Le scuole aperte e quelle chiuse, da lun… - OuijesuisClaude : @AssembleaER Ho saputo di una lettera di alcuni docenti. I ragazzi della medie sono andati sempre a scuola e le cos… - valeria_frezza : Le scuole aperte e quelle chiuse, da lunedì, Regione per Regione - stefanoagnoli : E ora (oltre alle attività commerciali) che diciamo a tutti i ragazzi delle medie che questa settimana sono stati a… - canale58 : Regione - Le medie lunedì, superiori il 1° febbraio: De Luca riapre le scuole -

Lo vediamo in particolare dalla fascia di contagio relativa ai giovani, dove i livelli non sono aumentati”. Tempo medio di lettura: 2 minuti. Ai progressi compiuti sul fronte delle vaccinazioni anti C ...“Lombardia zona arancione”, arriva attraverso i social l'annuncio di Fontana, che non disdegna frecciatine nei confronti del governo ...