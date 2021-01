Pagelle Fiorentina-Crotone 2-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi2-1, match della diciannovesima giornata di. La formazione di Prandelli risolve la pratica e conquista tre punti ottimi in chiave salvezza grazie ad un ottimo primo tempo. I viola chiudono i primi 45? sul doppio vantaggio e con due grandi gol: prima di Bonaventura con un tiro al volo imprendibile per Cordaz, poi con un’azione sull’asse Castrovilli-Ribery-Vlahovic che porta al 2-0 del serbo. Nella ripresa Simy di testa riapre il discorso ma è troppo tardi. HIGHLIGHTS(3-5-2): Dragowski 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6, Igor 5.5 (24’ st Martinez Quarta 6); Caceres 5.5, Bonaventura 7, Amrabat 6.5, Castrovilli 7 (41’ st Pulgar sv), Biraghi 5.5; Vlahovic 7 (24’ st Kouamé 6), Ribery 6.5 (41’ ...

Ha vinto la Fiorentina, ma dopo una partita-battaglia, una lotta vera per non retrocedere. Il merito dei viola è quello, dopo la batosta di Napoli, di aver indossato il vestito dell’umiltà.Finisce con una vittoria della Fiorentina per 2 a 1 la sfida del Franchi. Grande prova di Bonaventura, male Djidji. Le pagelle del fantacalcio Vittoria importantissima per la Fiorentina che porta la q ...