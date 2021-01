“Non succede più…”. GF Vip, Maria Teresa Ruta è un fiume in piena: non ce la fa più a tenerselo dentro (Di sabato 23 gennaio 2021) Nuovi sfoghi all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta ad essere arrabbiata ed amareggiata è Maria Teresa Ruta. Non siamo comunque ai livelli della sua crisi di nervi di un po’ di tempo fa, che aveva fatto preoccupare il pubblico. Per tranquillizzarla Alfonso Signorini ha anche chiesto aiuto alla figlia Guenda Goria, la quale l’ha spronata durante l’ultima puntata in diretta. Però la conduttrice televisiva non riesce a stare in silenzio di fronte a situazioni che non le piacciono assolutamente. Inizialmente aveva un’altra considerazione nei confronti dei concorrenti del reality show, ma adesso sta notando delle differenze enormi. Differenze che non riesce proprio ad accettare e che probabilmente mai si sarebbe aspettata di vedere. Dall’alto della sua onestà e sincerità, Maria Teresa ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Nuovi sfoghi all’interno della Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Stavolta ad essere arrabbiata ed amareggiata è. Non siamo comunque ai livelli della sua crisi di nervi di un po’ di tempo fa, che aveva fatto preoccupare il pubblico. Per tranquillizzarla Alfonso Signorini ha anche chiesto aiuto alla figlia Guenda Goria, la quale l’ha spronata durante l’ultima puntata in diretta. Però la conduttrice televisiva non riesce a stare in silenzio di fronte a situazioni che non le piacciono assolutamente. Inizialmente aveva un’altra considerazione nei confronti dei concorrenti del reality show, ma adesso sta notando delle differenze enormi. Differenze che non riesce proprio ad accettare e che probabilmente mai si sarebbe aspettata di vedere. Dall’alto della sua onestà e sincerità,...

FBiasin : Il problema della #Juve non è aver perso una partita, per quanto importante: succede a tutti. Il problema, semmai,… - Capezzone : Su @atlanticomag @Musso___ sul persistente rischio Mes - ricpuglisi : Supponiamo che un giornalista che segue il governo Conte 2 non usi i termini esatti che piacciono a Rocco Casalino. Che succede dopo? - JabbahJibbah : RT @ImAimeeGarcia: Qua noi ci scherziamo ma se oggi non succede qualcosa di eclatante lunedì la puntata sarà quasi tutta puntata su i prale… - mathildamangani : RT @itsecretlove: Non succede ma se succede... #prelemi #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Non succede Un punto per essere campioni d'inverno. Non succede da 10... SpazioMilan Nuova truffa Vodafone: attenzione, ecco cosa succede!

Continuano sempre a spron battuto le truffe riguardo la telefonia, questa volta a cadere in trappola sono i clienti Vodafone, i quali vengono raggirati attraverso la chat di messaggeria istantanea, qu ...

Borsellino, Gratteri e la nuova questione morale

Lo dico perché in questi giorni succedono cose straordinarie, accompagnate da un altrettanto straordinario far finta di niente. Sono uscite, per esempio, le motivazioni della sentenza del Borsellino q ...

Continuano sempre a spron battuto le truffe riguardo la telefonia, questa volta a cadere in trappola sono i clienti Vodafone, i quali vengono raggirati attraverso la chat di messaggeria istantanea, qu ...Lo dico perché in questi giorni succedono cose straordinarie, accompagnate da un altrettanto straordinario far finta di niente. Sono uscite, per esempio, le motivazioni della sentenza del Borsellino q ...