Nel Pd si lavora a un “governo Ursula”e Zingaretti indagato per abuso d’ufficio (Di sabato 23 gennaio 2021) I magistrati romani iscrivono nel registro degli indagati per abuso d’ufficio il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti. Con il leader dei dem è coinvolto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. L’inchiesta è relativa ad alcune nomine di dirigenti Asl. Il procedimento nasce da un esposto presentato nei mesi scorsi da Fratelli d’Italia e in cui si chiede di indagare su una nomina in una Asl di un candidato che non avrebbe avuto i requisiti per accedervi. L’indagine irrompe in casa del Pd nel pieno delle trattative per uscire dalla crisi di governo. Al Nazareno il fronte sul lodo Bettini (Conte o voto) non è più granitico. Si sta aprendo un varco nel quale si fa largo la mozione Ursula. Dopo l’addio di Italia viva alla maggioranza giallorossa, il Pd ha avallato la strategia del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) I magistrati romani iscrivono nel registro degli indagati peril segretario nazionale del Pd Nicola. Con il leader dei dem è coinvolto anche l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. L’inchiesta è relativa ad alcune nomine di dirigenti Asl. Il procedimento nasce da un esposto presentato nei mesi scorsi da Fratelli d’Italia e in cui si chiede di indagare su una nomina in una Asl di un candidato che non avrebbe avuto i requisiti per accedervi. L’indagine irrompe in casa del Pd nel pieno delle trattative per uscire dalla crisi di. Al Nazareno il fronte sul lodo Bettini (Conte o voto) non è più granitico. Si sta aprendo un varco nel quale si fa largo la mozione Ursula. Dopo l’addio di Italia viva alla maggioranza giallorossa, il Pd ha avallato la strategia del ...

francy_0207 : RT @chiaralessi: Nel 1911 Camillo vuole partecipare all'Expo di Torino ma non ha prodotti da mostrare (della M1 ha solo il brevetto). Gli v… - edicasarin : RT @chiaralessi: Nel 1911 Camillo vuole partecipare all'Expo di Torino ma non ha prodotti da mostrare (della M1 ha solo il brevetto). Gli v… - uliwow : RT @durezzadelviver: Il 10 dicembre, giorno dell’attacco hacker, dicevo questo a un’amica che lavora nel settore biomedicale. https://t.c… - GabrieleFigini : RT @swasye1: @pizzadifango Ieri una persona che lavora all'ospedale Cotugno di Napoli mi ha detto che ci sono solo 6 persone nel reparto c… - stormi1904 : RT @chiaralessi: Nel 1911 Camillo vuole partecipare all'Expo di Torino ma non ha prodotti da mostrare (della M1 ha solo il brevetto). Gli v… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel lavora Travolto da un albero mentre lavora nel bosco: Luigi muore come il fratello 25 anni prima Fanpage.it Quando il politico promette, non mantiene e poi continua a far finta di niente...

Non è uno che lesina promesse, l’ex premier Matteo Renzi. E ne ha avute anche per Livorno quando già non era più capo del governo. L’attuale leader di Italia Viva, il 22 novembre del 2020 (prima di im ...

The Last of Us: Parte II platinato da giocatori non vedenti e molto altro! L'accessibilità nel 2020

L'accessibilità nei videogiochi ha fatto dei passi da giganti nel 2020. Da The Last of Us: Parte II a PS5 e Xbox Series X/S riscopriamo gli esempi più virtuosi.

Non è uno che lesina promesse, l’ex premier Matteo Renzi. E ne ha avute anche per Livorno quando già non era più capo del governo. L’attuale leader di Italia Viva, il 22 novembre del 2020 (prima di im ...L'accessibilità nei videogiochi ha fatto dei passi da giganti nel 2020. Da The Last of Us: Parte II a PS5 e Xbox Series X/S riscopriamo gli esempi più virtuosi.