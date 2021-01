Mihajlovic sfida Pirlo: “Sono più bravo io” (Di sabato 23 gennaio 2021) Domani si sfideranno Sinisa Mihajlovic ed Andrea Pirlo. Juventus – Bologna promette, già alla vigilia, spettacolo. Domani, alle ore 12:30, la Juventus di Andrea Pirlo sfiderà il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il coach dei bianconeri ha tutta la rosa a disposizione, come dichiarato in conferenza stampa, qualche ora fa; Sinisa, invece, deve fare i conti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Domani si sfideranno Sinisaed Andrea. Juventus – Bologna promette, già alla vigilia, spettacolo. Domani, alle ore 12:30, la Juventus di Andreasfiderà il Bologna di Sinisa. Il coach dei bianconeri ha tutta la rosa a disposizione, come dichiarato in conferenza stampa, qualche ora fa; Sinisa, invece, deve fare i conti Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

junews24com : Pirlo vs Mihajlovic, sfida a colpi di punizioni: le parole dei due tecnici - - sportli26181512 : #Bologna-Juve, tra i convocati di Mihajlovic torna Medel: Sono 24 i calciatori chiamati dal tecnico rossoblù per la… - infoitsport : Mihajlovic cita Che Guevara e sfida Pirlo: 'Battevo meglio io le punizioni' - ThegameFabio : RT @DavidBasco86: sento di sfida su punizioni Pirlo vs Mihajlovic...ma di che cazzo parliamo, Mihajlovic il miglior battitore degli ultimi… - DavidBasco86 : sento di sfida su punizioni Pirlo vs Mihajlovic...ma di che cazzo parliamo, Mihajlovic il miglior battitore degli u… -