"Melania escort? Non è stato un incidente". La Meloni inchioda Friedman: cosa trova sul suo "passato". Da vergogna | Guarda (Di sabato 23 gennaio 2021) Fa ancora discutere Alan Friedman. A picchiare duro contro il giornalista statunitense ci pensa Giorgia Meloni. Nel mirino la frase vergognosa su Melania Trump definita da Friedman una "escort". Salvo poi difendersi dicendo che è stata solo una battuta infelice. Non per la leader di Fratelli d'Italia però. La Meloni infatti ha pescato commenti simili e pubblicati tutti sulla sua pagina Twitter: "Quello di Alan Friedman non è stato un incidente. Ha l'abitudine di twittare contro Melania Trump definendola escort. - ha tuonato a corredo dell'immagine -. Ma per la sinistra va bene così: denigrare una donna di destra fa parte dei loro metodi e rivedremo presto Friedman in tv a diffondere ...

matteosalvinimi : Rai, Mauro Corona cacciato senza appello, mentre il 'simpaticissimo' Alan Friedman può dare della 'escort' in diret… - NicolaPorro : Guardate cosa abbiamo scoperto spulciando un po' #Twitter: #Friedman è proprio convinto che #MelaniaTrump sia una '… - LegaSalvini : SCOOP! Non è la prima volta che il 'giornalista' Alan Friedman dà della 'escort' a Melania Trump: ecco un tweet del… - Sabrina46553759 : @censore_ @LaVeritaWeb @Maria89822729 X lui la bellissima Melania e' una escort!!! Attento che poi ci sbizzarriamo sul tuo compagno!!!! - DANI56 : RT @GiorgiaMeloni: Quello di Alan Friedman non è stato un incidente. Ha l’abitudine di twittare contro Melania Trump definendola #escort. M… -