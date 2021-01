Malati non - Covid dimenticati: oltre due milioni si indebitano per farsi curare dai privati (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo un'indagine di MUp Research e Norstat commissionata da Facile.it e Prestiti.it, tra marzo e dicembre 2020 ben due milioni e duecentomila persone - età media 46 anni, 61% uomini, 39% donne - è ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo un'indagine di MUp Research e Norstat commissionata da Facile.it e Prestiti.it, tra marzo e dicembre 2020 ben duee duecentomila persone - età media 46 anni, 61% uomini, 39% donne - è ...

AMonserrato : RT @AMonserrato: Siccome sui media non avevamo già abbastanza come notizia sistematica giornaliera...ieri non faccio pubblicità, una TV bla… - AMonserrato : Siccome sui media non avevamo già abbastanza come notizia sistematica giornaliera...ieri non faccio pubblicità, una… - laramps : La Lombardia ha conteggiato come malati migliaia di dimessi. Ma no, non c’è stato errore. Basta chiamare “rivaloriz… - paolo_bongio : Rsa, la Regione stanzia 44,5 milioni. Ma c'è chi storce il naso: 'Sussidi solo alle strutture, i pazienti sono stat… - SSkeno20371 : RT @spank75: L'hanno chiamato campo di quarantena perché di concentramento pareva brutto. E poi evocava brutti ricordi. Ah se non ci fos… -

Ultime Notizie dalla rete : Malati non Covid, malati senza virus dimenticati: oltre due milioni si indebitano per farsi curare dai privati Il Mattino Gela, nessuno nuovo positivo. Permane il trend dei guariti nel nisseno

I guariti sono 6, i ricoverati a Malattie Infettive del Vittorio Emanuele sono 5, un paziente è ricoverato al Maggiore di Modica e 8 sono in terapia domicialiare ...

Fassati, pioniere dei trapianti: «Bastano tre vodke per rovinare il fegato»

Professore, dovrei chiamarla «marchese»? «Ma per carità». Eppure lei discende dalla famiglia Fassati, antica aristocrazia medioevale, due feudi in Monferrato, possedimenti in Franciacorta. «Ah, i feud ...

I guariti sono 6, i ricoverati a Malattie Infettive del Vittorio Emanuele sono 5, un paziente è ricoverato al Maggiore di Modica e 8 sono in terapia domicialiare ...Professore, dovrei chiamarla «marchese»? «Ma per carità». Eppure lei discende dalla famiglia Fassati, antica aristocrazia medioevale, due feudi in Monferrato, possedimenti in Franciacorta. «Ah, i feud ...