LIVE Short track, Europei 2021 in DIRETTA: Schulting fa suoi i 1500m, quarta Cynthia Mascitto! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati prima giornata 14:09 Benissimo gli azzurri, che arrivano rispettivamente secondo e terzo, assicurandosi cosi la nona e la decima piazza. 14:06 Non c’è un attimo di tregua, tocca agli uomini, nella finale B troveremo i due azzurri Confortola e Cassinelli. 14:03 Vince Suzanne Schulting, argento per Anna Siedel bronzo per Sofia Prosvirnova. quarta piazza per un’egregia Cynthia Mascitto! 14:01 Attenzione, si muove bene Mascitto, che a 7 giri dalla fine è davanti. 13:59 Partite! 13:58 La favorita è senza ombra di dubbio l’olandese Suzanne Schulting, vediamo se qualcuno riuscirà ad arginarla. 13:56 Tutto pronto per la finale A, l’Italia ci prova con Cynthia Mascitto, che ha particolarmente brillato in ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati prima giornata 14:09 Benissimo gli azzurri, che arrivano rispettivamente secondo e terzo, assicurandosi cosi la nona e la decima piazza. 14:06 Non c’è un attimo di tregua, tocca agli uomini, nella finale B troveremo i due azzurri Confortola e Cassinelli. 14:03 Vince Suzanne, argento per Anna Siedel bronzo per Sofia Prosvirnova.piazza per un’egregia14:01 Attenzione, si muove bene Mascitto, che a 7 giri dalla fine è davanti. 13:59 Partite! 13:58 La favorita è senza ombra di dubbio l’olandese Suzanne, vediamo se qualcuno riuscirà ad arginarla. 13:56 Tutto pronto per la finale A, l’Italia ci prova conMascitto, che ha particolarmente brillato in ...

