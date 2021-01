Giuseppe Sgarbi a cento anni dalla sua nascita e a tre anni dalla sua morte (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Il 15 gennaio 2021, si ricordavano i cent’ anni dalla nascita del grande scrittore italiano Giuseppe Sgarbi ma non ho trovato articoli a lui dedicati sui giornali. Proprio il 15 gennaio scorso mi sono recato a vedere il fiume Livenza, dove Giuseppe Sgarbi amava venire a pescare insieme al cognato Bruno Cavallini. Di questa sua passione me ne parlò un giorno sua moglie, che mi telefonò per chiedermi un libro. Mi raccontò appunto del marito che amava la pesca e si recava, talvolta, proprio nel Veneto. Giuseppe Sgarbi, uno scrittore che ha sempre avuto una sua raffinatezza nello scrivere dell’esistenza e della sua passione per il fiume, in particolare per il suo Po, fiume amato anche dagli scrittori Bacchelli e Giovannino ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma, 23 gen – Il 15 gennaio 2021, si ricordavano i cent’nascita del grande scrittore italiano Giuseppema non ho trovato articoli a lui dedicati sui giornali. Proprio il 15 gennaio scorso mi sono recato a vedere il fiume Livenza, dove Giuseppeamava venire a pescare insieme al cognato Bruno Cavallini. Di questa sua passione me ne parlò un giorno sua moglie, che mi telefonò per chiedermi un libro. Mi raccontò appunto del marito che amava la pesca e si recava, talvolta, proprio nel Veneto. Giuseppe, uno scrittore che ha sempre avuto una sua raffinatezza nello scrivere dell’esistenza e della sua passione per il fiume, in particolare per il suo Po, fiume amato anche dagli scrittori Bacchelli e Giovno ...

