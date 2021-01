Formazioni ufficiali Southampton-Arsenal, Fa Cup 2020/2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) Le Formazioni ufficiali di Southampton-Arsenal, match valido per la FA Cup 2020/2021. Nel quarto turno al St. Mary i padroni di casa ospitano i Gunners in uno scontro che mette in palio la prosecuzione del cammino nella coppa nazionale. Non c’è una vera favorita, ma ci si aspetta piuttosto una sfida vibrante: calcio d’inizio alle ore 13.15 di sabato 23 gennaio. Queste le scelte dei due tecnici. Southampton: in attesa Arsenal: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) Ledi, match valido per la FA Cup. Nel quarto turno al St. Mary i padroni di casa ospitano i Gunners in uno scontro che mette in palio la prosecuzione del cammino nella coppa nazionale. Non c’è una vera favorita, ma ci si aspetta piuttosto una sfida vibrante: calcio d’inizio alle ore 13.15 di sabato 23 gennaio. Queste le scelte dei due tecnici.: in attesa: in attesa SportFace.

OfficialSSLazio : #Primavera1TIM ???? Le formazioni ufficiali di #LazioMilan ?? - toropuntoit : Le ultime dal Vigorito: Nicola rilancia la coppia Belotti-Zaza - Dalla_SerieA : Diretta Benevento-Torino ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali -… - infoitsport : BENEVENTO-TORO, Formazioni ufficiali del match - GugBiondo : RT @SkySport: Benevento-Torino, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE ? #BeneventoTorino Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE su Sky… -