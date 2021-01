FA Cup 2020/2021: Arsenal eliminato al quarto turno, il Southampton passa di misura (Di sabato 23 gennaio 2021) L’Arsenal non riesce a raddrizzare una stagione fin qui disastrosa, nonostante un accenno di ripresa in campionato con diverse vittorie negli ultimi incontri. I Gunners vengono eliminati dal Southampton nella gara valevole per il quarto turno di FA Cup 2020/2021. Grande risultato, invece, per i Saints, che ottengono un successo di misura per 1-0 al St. Mary’s Stadium grazie all’autogol di Gabriel dos Santos al 24?. L’Arsenal prova a rimontare, ma la precisione sotto porta è quasi assente, e alla fine la squadra di Mikel Arteta deve rassegnarsi all’eliminazione. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 gennaio 2021) L’non riesce a raddrizzare una stagione fin qui disastrosa, nonostante un accenno di ripresa in campionato con diverse vittorie negli ultimi incontri. I Gunners vengono eliminati dalnella gara valevole per ildi FA Cup. Grande risultato, invece, per i Saints, che ottengono un successo diper 1-0 al St. Mary’s Stadium grazie all’autogol di Gabriel dos Santos al 24?. L’prova a rimontare, ma la precisione sotto porta è quasi assente, e alla fine la squadra di Mikel Arteta deve rassegnarsi all’eliminazione. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH SportFace.

