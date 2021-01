Disoccupazione NASpI, assegni, integrazione salariale: importi in vigore dal 1° gennaio 2021. Circolare Inps (Di sabato 23 gennaio 2021) Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede, a decorrere dal 2016 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, che venga applicata una variazione annuale derivante dall’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 23 gennaio 2021) Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prevede, a decorrere dal 2016 e con effetto dal 1°di ciascun anno, che venga applicata una variazione annuale derivante dall’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'articolo .

qui_finanza : Disoccupazione, Tis, assegno ordinario e emergenziale: quanto spetta nel 2021 Quanto spetta con la NASpI e con i tr… - Alextancredi : @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT Vedremo... intanto chi è disoccupato da poco prima del Covid oltre a non trovare ass… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, #assegno ordinario, assegno emergenziale per il Fondo… - INPS_it : #InpsComunica Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, #assegno ordinario, assegno emergenziale p… - lavoro_news : Integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: importi per l'anno 2021 -