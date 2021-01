Como | violenta e picchia fino a ucciderla figlia di 18 mesi della compagna | arrestato 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021) (Adnkronos) - E dunque la bimba, come hanno dimostrato le indagini, non è morta in casa, a Cabiate () per colpa di una stufa che per sbaglio le era finita addosso e che lei stessa avrebbe fatto cadere da una scarpiera. La nonna materna, tra l'altro, due ore dopo il presunto incidente, aveva trovato la nipote priva di sensi, con la maglietta sporca di vomito e aveva sollecitato il compagno a chiamare il 118, cosa che lui, per due ore, si era guardato bene dal fare. La bambina aveva anche lesioni al labbro che il compagno cercava di confusamente di giustificare attribuendole alla caduta o a un urto. Il medico legale ha rilevato le menzogne dell'uomo: "Sul corpobambina sono state rinvenute molte lesioni" non compatibili con un incidente. Le elenca la Procura: "Escoriazioni al vertice del capo, ecchimosi in regione frontale e in regioni ...